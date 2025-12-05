2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट टेस्टिंग के दौरान आई नज़र; जानिए क्या होगा नया!

2026 मारुति ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट को मनाली में टेस्टिंग के दौरान सड़क पर चलाते हुए देखा गया है। जिससे साफ है कि कंपनी अपकमिंग मॉडल को कठिन इलाकों में अच्छी तरह टेस्ट कर रही है। तस्वीरों में भले ही कार पर भारी कवर हो, लेकिन कुछ बदलाव साफ नज़र आ रहे हैं। बार-बार टेस्टिंग देख कर लगता है कि, ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। लॉन्च के बाद यह सीधे टाटा नेक्सन, हुंडई वेन्यू, किआ सोनेट और महिंद्रा XUV 3XO जैसी एसयूवीज़ को टक्कर देगी।

इक्सटीरियर में क्या है नया?

कवर में ढके हुए होने के बावजूद फ्रंट और रियर लाइट्स का बदला हुआ डिज़ाइन दिखाई दिया। हेडलैम्प्स और टेललैम्प में नई एलईडी सिग्नेचर मिलने की उम्मीद है। साथ ही नए ब्लैक अलॉय वील्स भी दिखे, जो पुराने मॉडल से अलग दिखाई देते हैं। इसके अलावा, इसका ओवरऑल लुक में ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन बम्पर और बॉडी क्लैडिंग में कुछ नए टच मिलने की पूरी उम्मीद है।

केबिन में बड़े अपडेट की उम्मीद

इंटीरियर का ज़्यादा हिस्सा नज़र नहीं आया, लेकिन इस बार केबिन में अच्छे ख़ासे बदलाव किए जा सकते हैं। बड़ा टचस्क्रीन, नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और बेहतर क्वालिटी वाला इंटीरियर मिलने की चर्चा है। साथ ही एक और दिलचस्प बात यह है कि, ब्रेज़ा में लेवल 2 एडास फ़ीचर्स आने की उम्मीद है, जो इसे सेग्मेंट में और मज़बूत बना देंगे।

इंजन सेटअप रहेगा वही

इंजन के मामले में कोई ख़ास बदलाव की उम्मीद नहीं है। ब्रेज़ा में वही 1.5-लीटर K15C पेट्रोल इंजन रहेगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगा। साथ ही सीएनजी मॉडल भी ज़ारी रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, अब यह भी देखना दिलचस्प होगा कि, क्या कंपनी विक्टोरिस की तरह इसमें भी सीएनजी टैंक का लेआउट बदलकर बूट स्पेस बढ़ाती है या नहीं। अगर बढ़ाती है, तो यह ग्राहकों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा।

नई ब्रेज़ा में बदलाव भले ही बहुत बड़े ना हों, लेकिन डिज़ाइन, फ़ीचर्स और टेक्नोलॉजी के मामले में यह मौजूदा मॉडल से काफ़ी बेहतर दिख सकती है। अगर आप 2026 में नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लेने की सोच रहे हैं, तो ब्रेज़ा फ़ेसलिफ़्ट ज़रूर आपकी लिस्ट में होनी चाहिए।

