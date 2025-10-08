2025 टोयोटा फ़ॉर्च्यूनर लीडर इडिशन हुई पेश; दमदार लुक और नए फ़ीचर्स के साथ बुकिंग जल्द शुरू

तीन नए रंग विकल्प में की गई है पेश

इसमें मिलता है 2.8-लीटर डीज़ल इंजन

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने भारत में नई 2025 फ़ॉर्च्यूनर लीडर इडिशन से पर्दा उठा दिया है। इस स्पेशल इडिशन की बुकिंग्स इसी हफ़्ते से शुरू होंगी और ग्राहक इसे टोयोटा डीलरशिप या कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से बुक कर सकेंगे।

नई फ़ॉर्च्यूनर लीडर इडिशन में डिज़ाइन और फ़ीचर्स दोनों में हल्के लेकिन आकर्षक बदलाव किए गए हैं। इसमें नई ग्रिल, फ्रंट और रियर बम्पर पर लिप स्पॉयलर, और क्रोम इंसर्ट्स दिए गए हैं। इस एसयूवी अब ब्लैक रूफ़, ग्लॉस ब्लैक अलॉय वील्स और तीन रंग में उपलब्ध होगी।

केबिन में भी स्पोर्टी लुक देने के लिए ब्लैक और मरून ड्युअल-टोन सीट्स, ऑटो-फ़ोल्डिंग ओआरवीएम्स, इलुमिनेटेड स्कफ प्लेट्स और टीपीएमएस जोड़ा गया है।

पावर के लिए इसमें वही 2.8-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है जो 201bhp की पावर और 500Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इडिशन सिर्फ़ 4x2 (RWD) कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है और इसमें 6-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रैंस्मिशन दोनों विकल्प मिलते हैं।