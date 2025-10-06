नई महिंद्रा बोलेरो नियो 2025 पहले से कम 8.49 लाख रुपए में हुई लॉन्च

महिंद्रा ने भारत में अपनी पॉपुलर एसयूवी बोलेरो नियो का 2025 फ़ेसलिफ़्ट वर्ज़न लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती क़ीमत 8.49 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। यह अपडेट बोलेरो नियो लाइनअप के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें कई कॉस्मेटिक बदलावों के साथ नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं।

नई बोलेरो नियो में अब बॉडी-कलर्ड ग्रिल, नए वील आर्चेस क्लैडिंग, इलेक्ट्रिक अडज़स्टेबल ड्युअल-टोन ओआरवीएम्स और डीआरएल्स के साथ अपडेटेड हेडलाइट यूनिट दी गई है। एसयूवी में अब 15-इंच और 16-इंच अलॉय वील्स का विकल्प भी है। साथ ही इसे ड्युअल-टोन कलर स्कीम में भी पेश किया गया है, जिससे इसका लुक पहले से ज़्यादा नया लगता है।

इंटीरियर में बदलाव इसे और प्रीमियम बनाते हैं। इसमें अब नया अपहोल्स्ट्री डिज़ाइन, ब्लुटूथ म्युज़िक सिस्टम, कीलेस एंट्री, फ्रंट और सेकेंड-रो आर्मरेस्ट और वायर्ड ऐंड्रॉइड ऑटो व ऐप्पल कारप्ले के साथ एलईडी बैकलिट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। सात-सीटर लेआउट, फ़ोल्डेबल सेकेंड रो, रियर वाइपर, डिफ़ॉगर, आइसोफ़िक्स माउंट्स, रियर कैमरा, एबीएस और ईबीडी, यूएसबी-सी पोर्ट्स और राइडफ्लो टेक जैसे फ़ीचर्स इसे और स्मार्ट बनाते हैं।

मकैनिकल तौर पर एसयूवी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही एमहॉक100 1.5-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 100bhp की पावर और 240Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन रियर-वील ड्राइव (RWD) सेटअप के साथ आता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है।

नई महिंद्रा बोलेरो नियो 2025 की बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं और इसकी डिलिवरी जल्द ही देशभर में शुरू की जाएगी। अपडेटेड डिज़ाइन और प्रैक्टिकल फ़ीचर्स के साथ यह एसयूवी अब पहले से ज़्यादा आकर्षक और वैल्यू-फ़ॉर-मनी साबित होती है।

वेरीएंट मौजूदा क़ीमत नई क़ीमत N4 8.92 लाख रुपए 8.49 लाख रुपए N8 9.54 लाख रुपए 9.29 लाख रुपए N10 10.29 लाख रुपए 9.79 लाख रुपए N11 - 9.99 लाख रुपए

सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम हैं।