    नई महिंद्रा बोलेरो के किस वेरीएंट में मिलते हैं कौन-से फ़ीचर्स!

    Aditya Nadkarni

    1,087 बार पढ़ा गया
    नई महिंद्रा बोलेरो के किस वेरीएंट में मिलते हैं कौन-से फ़ीचर्स!
    • 7.99 लाख रुपए है इसकी शुरुआती क़ीमत
    • चार रंग विकल्प में है उपलब्ध

    महिंद्रा ने भारत में अपनी सबसे भरोसेमंद एसयूवी बोलेरो को नया रूप दे दिया है। अपडेटेड 2025 महिंद्रा बोलेरो की क़ीमत 7.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और इसे B4, B6, B6(O) और B8 के चार वेरीएंट्स में पेश किया गया है। इस बार बोलेरो में हल्के डिज़ाइन बदलावों के साथ कई नए फ़ीचर्स जोड़े गए हैं, जिससे यह पहले से ज़्यादा आकर्षक और प्रैक्टिकल बन गई है।

    इंजन और परफ़ॉर्मेंस

    Mahindra Bolero Left Front Three Quarter

    नई बोलेरो में वही भरोसेमंद 1.5-लीटर एमहॉक 75 डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 75bhp की पावर और 210Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है और पावर रियर वील्स को भेजता है। बोलेरो में 7-सीटर लेआउट स्टैंडर्ड आता है, जो इसे पारिवारिक एसयूवी के रूप में बनाए रखता है।

    कलर ऑप्शन

    Mahindra Bolero Dashboard

    2025 बोलेरो चार कलर ऑप्शन में पेश की गई है, जिसमें डायमंड वाइट, DSAT सिल्वर, रॉकी बेज और नया स्टील्थ ब्लैक शामिल है। यह नया ब्लैक शेड बोलेरो को पहले से ज़्यादा बोल्ड और प्रीमियम लुक देता है।

    वेरीएंट-वाइज फ़ीचर्स

    बोलेरो B4 (बेस वेरीएंट)

    बेस वेरीएंट में ब्लैक ग्रिल, 15-इंच स्टील वील्स, साइड क्लैडिंग और स्पेयर वील कवर मिलता है। इंटीरियर में एसी, हीटर, डीमिस्टर और विनाइल सीट्स दी गई हैं। सेफ़्टी के लिए इसमें ईबीडी के साथ एबीएस, ड्युअल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और सीटबेल्ट रिमाइंडर शामिल हैं।

    बोलेरो B6

    B6 वेरीएंट में अब फैब्रिक सीट्स, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। साथ ही इसमें बॉटल होल्डर और रिमोट की जैसे प्रैक्टिकल फ़ीचर्स जोड़े गए हैं।

    बोलेरो B6 (O)

    इस वेरीएंट में बोलेरो को प्रीमियम टच दिया गया है। इसमें क्रोम-बॉर्डर ग्रिल, फ़ॉग लैम्प्स, रियर वाइपर और वॉशर, और ड्राइवर इंफ़ॉर्मेशन सिस्टम जोड़ा गया है।

    बोलेरो B8 (टॉप वेरीएंट)

    टॉप मॉडल में बोलेरो को सबसे स्टाइलिश फ़िनिश मिलती है। इसमें 15-इंच डायमंड-कट अलॉय वील्स और लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है, जो एसयूवी को एक मॉडर्न और प्रीमियम फ़ील देती है।

    नई महिंद्रा बोलेरो 2025 ने एक बार फिर साबित किया है कि भरोसा, मज़बूती और किफ़ायत का कॉम्बिनेशन अभी भी इसे सबसे लोकप्रिय एसयूवी बनाता है। 7.99 लाख रुपए की शुरुआती क़ीमत पर अब यह एसयूवी पहले से ज़्यादा स्मार्ट, कम्फ़र्टेबल और वैल्यू-फ़ॉर-मनी बन गई है।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    महिंद्रा बोलेरो इमेज
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    महिंद्रा थार 2025 में क्या है नया? जानिए हर वेरीएंट के फ़ीचर्स!

    महिंद्रा बोलेरो गैलरी

    • images
    • videos
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    youtube-icon
    2025 Mahindra Bolero Facelift | New Features, Design & Prices Detailed!
    CarWale टीम द्वारा09 Oct 2025
    31807 बार देखा गया
    144 लाइक्स
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    youtube-icon
    Mahindra XEV 9e Detailed Review | Better Buy Than Harrier EV?
    CarWale टीम द्वारा01 Oct 2025
    23720 बार देखा गया
    201 लाइक्स

    महिंद्रा बोलेरो की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 9.54 लाख
    BangaloreRs. 9.61 लाख
    DelhiRs. 9.22 लाख
    PuneRs. 9.54 लाख
    HyderabadRs. 9.60 लाख
    AhmedabadRs. 8.85 लाख
    ChennaiRs. 9.53 लाख
    KolkataRs. 9.28 लाख
    ChandigarhRs. 9.08 लाख

