    7.99 लाख रुपए में लॉन्च हुई नई महिंद्रा बोलेरो 2025

    Sonam Gupta

    7.99 लाख रुपए में लॉन्च हुई नई महिंद्रा बोलेरो 2025
    • मिलता है नया B8 वेरीएंट और ढेर सारे फ़ीचर्स के साथ
    • नया ब्लैक कलर किया गया शामिल

    महिंद्रा ने अपनी चर्चित एसयूवी बोलेरो 2025 का अपडेटेड वर्ज़न भारतीय बाज़ार में लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती क़ीमत 7.99 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इस नए रगेड एसयूवी में लुक में कई सारे बदलाव किए गए हैं और साथ ही एक नया टॉप वेरीएंट जोड़ा गया है, जिसमें कुछ नए फ़ीचर्स भी ऑफ़र किए गए हैं। इस नए वेरीएंट का नाम B8 रखा गया है।

    इक्सटीरियर में किया गया बदलाव

    नई 2025 बोलेरो के लुक को तरोताज़ा कर दिया गया है। इसमें सामने का ग्रिल नया मिलता है, जिसमें वर्टिकल क्रोम स्लैट्स, नए बम्पर्स, जिमसें इंटीग्रेटेड फ़ॉग लैम्प्स दिए गए हैं। साथ ही इसमें नया 15-इंच के ड्युअल-टोन अलॉय वील्स भी जोड़े गए हैं। महिंद्रा ने इसमें नया स्टेल्थ ब्लैक शेड जोड़ा है। पहले से ब्रैंड के डायमंड वाइट, डीएसएटी सिल्वर और रॉकी बेज शेड्स में यह नया ब्लैक कलर जोड़ा गया है।

    Mahindra Bolero Side Glass Housing

    नए वेरीएंट का धमाल

    बोलेरो में पहली बार एक नया वेरीएंट B8 जोड़ा गया है, जिसमें कई सारे ऐसे फ़ीचर्स ऑफ़र किए गए हैं, जो ग्राहकों की सुविधा और कम्फ़र्ट को बढ़ाते हैं। इसमें अब एक नया इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, नए लेदरेट सीट अप्होल्स्ट्री, टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट्स और दरवाज़ों के पैड्स पर बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं।

    2025 बोलेरो अब B4, B6, B6 (O) और B8 इन ट्रिम्स में मिलेगी। जहां बाक़ी कॉस्मेटिक अपडेट्स सभी वेरीएंट्स में एक जैसे दिए गए हैं, वहीं केवल फ़ॉग लैम्प्स को टॉप के दो वेरीएंट्स में ऑफ़र किया गया है। वहीं B6 वेरीएंट से ऑडियो सिस्टम, स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स और टाइप-सी पोर्ट्स मिलना शुरू होते हैं।

    मकैनिकल तौर पर एसयूवी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें वही एमहॉक75 1.5-लीटर डीज़ल इंजन दिया गया है, जो 75bhp की पावर और 210Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन रियर-वील ड्राइव (RWD) सेटअप के साथ आता है और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा है।

    नई महिंद्रा बोलेरो 2025 की बुकिंग्स शुरू हो चुकी हैं और इसकी डिलिवरी जल्द ही देशभर में शुरू की जाएगी। अपडेटेड डिज़ाइन और प्रैक्टिकल फ़ीचर्स के साथ यह एसयूवी अब पहले से ज़्यादा आकर्षक और वैल्यू-फ़ॉर-मनी साबित होती है।

    Variant

    Current Price

    New Price

    B4

    8.79 lakh

    7.99 lakh

    B6

    8.95 lakh

    8.69 lakh

    B6 (O)

    9.78 lakh

    9.09 lakh

    B8

    -

    9.69 lakh

    *सभी क़ीमतें एक्स-शोरूम है। 

    महिंद्रा Bolero [2022-2025] इमेज
    महिंद्रा Bolero [2022-2025]
