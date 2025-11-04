CarWale
    AD

    जानिए क़ीमत और पावर के मामले में ब्रेज़ा, सोनेट व नेक्सन को कितना टक्कर दे पाएगी हुंडई की नई वेन्यू?

    Authors Image

    Shobhit Shukla

    315 बार पढ़ा गया
    जानिए क़ीमत और पावर के मामले में ब्रेज़ा, सोनेट व नेक्सन को कितना टक्कर दे पाएगी हुंडई की नई वेन्यू?
    • 7.90 लाख रुपए रखी गई है इसकी शुरुआती क़ीमत
    • छह मोनोटोन और दो ड्युअल टोन रंग विकल्प मिलेंगे

    हुंडई की नई वेन्यू लंबे वक़्त से चर्चा का विषय बनी हुई थी। कार लवर्स को इसकी क़ीमत का बेसब्री से बना हुआ था, लेकिन, अब इस इंतज़ार की घड़ी पूरी हो चुकी है। ब्रैंड ने अपनी नई वेन्यू को 7.90 लाख रुपए की एक्स-शोरूम क़ीमत के साथ भारतीय बाज़ार में उतारा दिया है।

    59,000 रुपए कम करदी गई है क़ीमत

    इच्छुक ख़रीदारों को बताते चलें कि, बीते 25 अक्टूबर से इसकी आधिकारिक बुकिंग्स की शुरुआत की जा चुकी है। इसके साथ ही पहले के मुक़ाबले अब नई वेन्यू की क़ीमत को भी लगभग 59,000 रुपए कम कर दिया है।

    Exterior Left Rear Three Quarter

    ब्रेज़ा, सोनेट वनेक्सन की शुरुआती क़ीमत?

    मारुति ब्रेज़ा की शुरुआती क़ीमत 8.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। यह कार 15 वेरीएंट्स और 10 रंग विकल्प के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं, किआ सोनेट की शुरुआती क़ीमत 7.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। किआ की यह कार ख़रीदारों के लिए 23 अलग-अलग वेरीएंट्स के साथ 11 रंग विकल्प में उपलब्ध है।

    Exterior Right Front Three Quarter

    टाटा नेक्सन की बात करें तो, इसे 7.31 लाख रुपए की (एक्स-शोरूम) क़ीमत पर ख़रीदा जा सकता है। इसमें आपको 13 अलग-अलग आकर्षक रंग विकल्प मिलते हैं।

    Exterior Right Front Three Quarter

    इंजन, पावर और टॉर्क

    हुंडई ने वेन्यू के साथ पुराने इंजन ऑप्शंस को भी बरक़रार रखा है, जिसमें 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन (82bhp/115Nm), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (118bhp/172Nm) और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (114bhp/250Nm) शामिल है। ट्रैंस्मिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी और अब पहली बार 6-स्पीड डीज़ल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल किया गया है।

    Hyundai New Venue Right Front Three Quarter

    इसके अलावा, मारुति ब्रेज़ा के बेस स्पेक में आपको चार-सिलेंडर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल (K15C स्मार्ट हाइब्रिड) इंजन मिलता है। यह इंजन 99bhp का पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल, गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं, सोनेट में चार सिलेंडर वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 82bhp का पावर और 115Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

    Exterior Front View

    जबकि टाटा नेक्सन के बेस-स्पेक में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो 118bhp का पावर और 170Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तीन-सिलेंडर वाले इस इन-लाइन इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

    निष्कर्ष:

    कुल मिलाकर अगर आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीज़ल इंजन तीनों के विकल्प में से चुनना है, तो वेन्यू एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। वहीं अगर आप बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस की तलाश में हैं, तो ब्रेज़ा एक परफ़ेक्ट आप्शन है। वहीं टाटा की नेक्सन भी इस सेग्मेंट में अपनी पकड़ मज़बूत बनाए हुए है, जिसको भी नज़र-अंदाज़ नहीं किया जा सकता है, जबकि किआ की सोनेट इस सेग्मेंट की सबसे किफ़ायती कार है।

    द्वारा साझा करें
    • Facebook Share Link
    • Twitter Share Link
    • Gmail Share Link
    हमें यहां फ़ॉलो करें
    गूगल न्यूज़
    हमें यहां फ़ॉलो करें गूगल न्यूज़
     पहले का 
    नई हुंडई वेन्यू 2025 लॉन्च; जानिए कौन-से वेरीएंट की क़ीमतें आईं सामने!
     अगला 
    नई हुंडई वेन्यू भारत में हुई लॉन्च! क़ीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

    संबंधित न्यूज़

    चर्चित न्यूज़

    हाल-फ़िलहाल की न्यूज़

    हुंडई वेन्यू गैलरी

    • images
    • videos
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    80704 बार देखा गया
    499 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    190019 बार देखा गया
    644 लाइक्स

    फ़ीचर्ड कार्स

    • एसयूवीs
    • अभी लॉन्च हुआ
    • आगामी
    टाटा नेक्सन
    टाटा नेक्सन
    Rs. 7.32 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    महिंद्रा स्कॉर्पियो N
    Rs. 13.20 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा XUV 3XO
    महिंद्रा XUV 3XO
    Rs. 7.28 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी फ्रॉन्क्स
    मारुति फ्रॉन्क्स
    Rs. 6.85 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस
    मारुति विक्टोरिस
    Rs. 10.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    टोयोटा अर्बन क्रूज़र हायराइडर
    Rs. 10.95 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    टाटा पंच
    टाटा पंच
    Rs. 5.50 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी एसयूवी कार्स देखें
    पोर्शे Cayenne EV
    पोर्शे Cayenne EV
    Rs. 1.76 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    20th नवं
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    हुंडई वेन्यू एन लाइन
    Rs. 10.55 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    स्कोडा ऑक्टाविया आरएस
    Rs. 49.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    महिंद्रा बोलेरो नियो
    Rs. 8.49 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा बोलेरो
    महिंद्रा बोलेरो
    Rs. 7.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    मासेराती MCPura
    मासेराती MCPura
    Rs. 5.12 करोड़से शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    महिंद्रा थार
    महिंद्रा थार
    Rs. 9.99 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी लॉन्च की गई नई कार्स देखें
    टाटा सिएरा
    Launching Soon
    नवं 2025
    टाटा सिएरा

    Rs. 12.50 - 18.05 लाखअनुमानित प्राइस

    25th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XEV 9S
    Launching Soon
    नवं 2025
    महिंद्रा XEV 9S

    Rs. 21.00 - 30.00 लाखअनुमानित प्राइस

    27th नवम्बर 2025अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मारुति सुज़ुकी ई विटारा
    मारुति ई विटारा

    Rs. 20.00 - 25.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    मिनी Cooper S Convertible
    मिनी Cooper S Convertible

    Rs. 45.00 - 48.00 लाखअनुमानित प्राइस

    दिसम्बर 2025 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट
    महिंद्रा XUV700 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 15.00 - 26.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन
    फ़ॉक्सवैगन टेरॉन

    Rs. 48.00 - 50.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट
    हुंडई आयनिक 5 फ़ेसलिफ़्ट

    Rs. 36.37 - 46.36 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    किआ नई सेल्टोस
    किआ नई सेल्टोस

    Rs. 12.00 - 21.00 लाखअनुमानित प्राइस

    जनवरी 2026 (Tentative)अपेक्षित लॉन्च

    वॉट्सऐप पर लॉन्च का अलर्ट पाएं

    सभी आगामी कार्स देखें
    AD
    • हुंडई-कार्स
    • अन्य ब्रैंड्स
    हुंडई वेन्यू
    हुंडई वेन्यू
    Rs. 7.90 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    अभी लॉन्च हुआ
    4th नवं
    हुंडई क्रेटा
    हुंडई क्रेटा
    Rs. 10.73 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    हुंडई एक्सटर
    हुंडई एक्सटर
    Rs. 5.68 लाखसे शुरु
    औसत एक्स-शोरूम प्राइस
    मेरे शहर में प्राइस दिखाएं
    सभी हुंडई-कार्स

    हुंडई वेन्यू की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    BangaloreRs. 9.50 लाख
    DelhiRs. 8.98 लाख
    PuneRs. 9.27 लाख
    HyderabadRs. 9.49 लाख
    AhmedabadRs. 8.75 लाख
    ChennaiRs. 9.43 लाख
    KolkataRs. 9.17 लाख

    लोकप्रिय वीडियोज़

    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    youtube-icon
    Upcoming New Car Launches in India in 2025 & Early 2026 | XUV700 EV, Sierra, Duster, Seltos & More!
    CarWale टीम द्वारा03 Nov 2025
    80704 बार देखा गया
    499 लाइक्स
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    youtube-icon
    Rs. 14.57 Lakh Maruti Victoris ZXi CNG Walkaround | Interior, Features, and Boot Space Detailed
    CarWale टीम द्वारा16 Sep 2025
    190019 बार देखा गया
    644 लाइक्स
    Mail Image
    हमारे न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करें
    Get all the latest updates from कारवाले
    • होम
    • न्यूज़
    • जानिए क़ीमत और पावर के मामले में ब्रेज़ा, सोनेट व नेक्सन को कितना टक्कर दे पाएगी हुंडई की नई वेन्यू?