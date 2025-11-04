जानिए क़ीमत और पावर के मामले में ब्रेज़ा, सोनेट व नेक्सन को कितना टक्कर दे पाएगी हुंडई की नई वेन्यू?

7.90 लाख रुपए रखी गई है इसकी शुरुआती क़ीमत

छह मोनोटोन और दो ड्युअल टोन रंग विकल्प मिलेंगे

हुंडई की नई वेन्यू लंबे वक़्त से चर्चा का विषय बनी हुई थी। कार लवर्स को इसकी क़ीमत का बेसब्री से बना हुआ था, लेकिन, अब इस इंतज़ार की घड़ी पूरी हो चुकी है। ब्रैंड ने अपनी नई वेन्यू को 7.90 लाख रुपए की एक्स-शोरूम क़ीमत के साथ भारतीय बाज़ार में उतारा दिया है।

59,000 रुपए कम करदी गई है क़ीमत

इच्छुक ख़रीदारों को बताते चलें कि, बीते 25 अक्टूबर से इसकी आधिकारिक बुकिंग्स की शुरुआत की जा चुकी है। इसके साथ ही पहले के मुक़ाबले अब नई वेन्यू की क़ीमत को भी लगभग 59,000 रुपए कम कर दिया है।

ब्रेज़ा, सोनेट वनेक्सन की शुरुआती क़ीमत?

मारुति ब्रेज़ा की शुरुआती क़ीमत 8.25 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। यह कार 15 वेरीएंट्स और 10 रंग विकल्प के साथ बिक्री के लिए उपलब्ध है। वहीं, किआ सोनेट की शुरुआती क़ीमत 7.30 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) है। किआ की यह कार ख़रीदारों के लिए 23 अलग-अलग वेरीएंट्स के साथ 11 रंग विकल्प में उपलब्ध है।

टाटा नेक्सन की बात करें तो, इसे 7.31 लाख रुपए की (एक्स-शोरूम) क़ीमत पर ख़रीदा जा सकता है। इसमें आपको 13 अलग-अलग आकर्षक रंग विकल्प मिलते हैं।

इंजन, पावर और टॉर्क

हुंडई ने वेन्यू के साथ पुराने इंजन ऑप्शंस को भी बरक़रार रखा है, जिसमें 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन (82bhp/115Nm), 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (118bhp/172Nm) और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (114bhp/250Nm) शामिल है। ट्रैंस्मिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड मैनुअल, 7-स्पीड डीसीटी और अब पहली बार 6-स्पीड डीज़ल ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शामिल किया गया है।

इसके अलावा, मारुति ब्रेज़ा के बेस स्पेक में आपको चार-सिलेंडर वाला 1.5-लीटर पेट्रोल (K15C स्मार्ट हाइब्रिड) इंजन मिलता है। यह इंजन 99bhp का पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल, गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। वहीं, सोनेट में चार सिलेंडर वाला 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 82bhp का पावर और 115Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

जबकि टाटा नेक्सन के बेस-स्पेक में 1.2-लीटर रेवोट्रॉन इंजन मिलता है, जो 118bhp का पावर और 170Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करने में सक्षम है। तीन-सिलेंडर वाले इस इन-लाइन इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर अगर आपको पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीज़ल इंजन तीनों के विकल्प में से चुनना है, तो वेन्यू एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। वहीं अगर आप बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस की तलाश में हैं, तो ब्रेज़ा एक परफ़ेक्ट आप्शन है। वहीं टाटा की नेक्सन भी इस सेग्मेंट में अपनी पकड़ मज़बूत बनाए हुए है, जिसको भी नज़र-अंदाज़ नहीं किया जा सकता है, जबकि किआ की सोनेट इस सेग्मेंट की सबसे किफ़ायती कार है।