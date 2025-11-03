कल होगा 2025 हुंडई वेन्यू एन लाइन और वेन्यू का भारत में लॉन्च!

25,000 रुपए में कराई जा सकती है बुकिंग

छह-स्पीड ऑटोमैटिक विकल्प किया गया है शामिल

वेन्यू के आधिकारिक लॉन्च का इंतज़ार करने वाले कार लवर्स के पास अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ है। कल यानि 4 नवंबर को हुंडई अपनी नई जनरेशन वेन्यू और वेन्यू एन लाइन की क़ीमतों का ख़ुलासा करेगा। दोनों मॉडल्स, केबिन के अंदर और बाहर इक्सटीरियर में कई बदलाव के साथ पेश किए जा रहे हैं। साथ ही स्टैंडर्ड वेरीएंट में एक नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स विकल्प भी शामिल किया जा रहा है।

नई हुंडई वेन्यू में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल, 1.5-लीटर डीज़ल और 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन दिए जाएंगे। ट्रैंस्मिशन की अपडेटेड रेंज में छह-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक, सात-स्पीड डीसीटी, छह-स्पीड मैनुअल और पांच-स्पीड मैनुअल यूनिट शामिल हैं।

2025 हुंडई वेन्यू रेंज के बाहरी डिज़ाइन में नए फ्रंट और रियर बंपर, नए 17-इंच डायमंड-कट अलॉय वील, बदली हुए लाइटिंग एलिमेन्ट्स, नई ग्रिल और टेलगेट पर लगी एलईडी लाइट बार शामिल हैं। कलर स्कीम के मामले में भी कुछ बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इस संबंध में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी पर विज़िट कर सकते हैं।

नई ज़नरेशन की हुंडई वेन्यू और वेन्यू एन लाइन के इंटीरियर में दो 12.3-इंच कर्व स्क्रीन (टचस्क्रीन यूनिट और ड्राइवर डिस्प्ले के लिए एक-एक), लेवल 2 एडास, नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग वील, नया सेंटर कंसोल, ओटीए अपडेट, वायरलैस चार्जर, वायरलैस एप्पल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ़, छह एयरबैग्स और एक 360-डिग्री कैमरा शामिल होंगे। स्टैंडर्ड वर्जन में ड्युअल-टोन ब्लैक और बेज अपहोल्स्ट्री मिलेगी। जबकि एन लाइन में रेड हाइलाइट्स के साथ ऑल-ब्लैक थीम भी होगी।

अनुवाद - शोभित शुक्ला