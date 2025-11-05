नई हुंडई वेन्यू 7.90 लाख रुपए में हुई लॉन्च; जानें इसका कौन-सा इंजन देता है कितने की माइलेज!

इसे आठ वेरीएंट्स में किया गया है पेश

इसमें मिलता है लेवल 2 एडास

हुंडई ने अपनी पॉपुलर सब-फ़ोर मीटर एसयूवी वेन्यू का नया जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी क़ीमत 7.90 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है। नई 2025 हुंडई को कुल आठ वेरीएंट्स और तीन इंजन विकल्प के साथ पेश किया गया है। हालांकि, इसकी बुकिंग्स पहले से ही शुरू कर दी गई है। अब हम इस आर्टिकल में आपको इसमें मिलने वाले इंजन्स और इसके माइलेज के बारे में बताने जा रहे हैं, कि कौन-सा इंजन किस ट्रैंस्मिशन के साथ कितने की माइलेज देने वाला है।

नई हुंडई वेन्यू को HX2, HX4, HX5, HX6, HX6T, HX7, HX8 और HX10 के आठ वेरीएंट्स में पेश किया गया है। साथ ही यह कुल आठ रंग विकल्प में उपलब्ध है, जिसमें दो ड्युअल-टोन भी शामिल हैं। इसे लेवल 2 एडास के साथ पेश किया गया है।

इसमें 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82bhp की पावर और 114.7Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया, जिससे 18.05 Kmpl का माइलेज मिलने का दावा किया गया है।

साथ ही 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 118bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डीसीटी गियरबॉक्स के साथ आता है, जो क्रमशः 18.74 और 20 Kmpl का फ़्यूल इफ़िशंसी देगा।

इसके अलावा, 1.5-लीटर का डीज़ल इंजन भी पेश किया गया है, जो 114bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका 6-स्पीड मैनुअल 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलते हैं, जिनसे कंपनी क्रमशः 20.99 Kmpl और 17.9 Kmpl का माइलेज मिलने का दावा करती है।

नई हुंडई वेन्यू जल्द ही भारत की सड़कों पर दौड़ती हुई नज़र आने वाली है और यह सीधे तौर पर टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेज़ा, किआ सोनेट और स्कोडा कायलाक जैसी एसयूवीज़ को कड़ी टक्कर देगी।