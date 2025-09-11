CarWale
    महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ ने मारी बाज़ी; XEV 9e और BE 6 की 20,000 यूनिट्स बिकीं

    Haji Chakralwale

    258 बार पढ़ा गया
    महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ ने मारी बाज़ी; XEV 9e और BE 6 की 20,000 यूनिट्स बिकीं
    • 683Km रेंज और 18.90 लाख रुपए से शुरू है क़ीमत
    • हाल ही में लॉन्च हुआ है बैटमैन इडिशन

    महिंद्रा ने अपनी ईवी लाइनअप को नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए सिर्फ़ पांच महीनों में XEV 9e और BE 6 की 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेच डाली हैं। कंपनी का कहना है कि, इन दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवीज़ ने मिलकर अब तक 93 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का सफर तय किया है, जो इनके प्रति ग्राहकों का भरोसा और पॉपुलैरिटी साफ दिखाता है।

    दमदार रेंज और बैटरी पैक

    Mahindra BE 6 Right Front Three Quarter

    महिंद्रा ने XEV 9e और BE 6 दोनों में 59kWh और 79kWh के दो बैटरी पैक विकल्प दिए हैं। इनकी मदद से गाड़ियां एक बार चार्ज होने पर अधिकतम 683Km तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती हैं। दोनों मॉडल्स का शुरुआती एक्स-शोरूम क़ीमत 18.90 लाख रुपए से शुरू होता है, जिससे ये दोनों ईवी सेग्मेंट में एक किफ़ायती और प्रैक्टिकल ऑप्शन बनते हैं।

    लिमिटेड इडिशन की ज़बरदस्त डिमांड

    Mahindra XEV 9e Left Front Three Quarter

    हाल ही में महिंद्रा ने BE 6 बैटमैन इडिशन लॉन्च किया था, जिसे “गोथम सिटी” थीम पर डिज़ाइन किया गया था। इसकी बुकिंग शुरू होते ही मिनटों में सारे स्लॉट्स फुल हो गए। इससे साफ है कि, कंपनी की ईवीज़ सिर्फ़ टेक्निकल तौर पर ही नहीं, बल्कि डिज़ाइन और स्पेशल इडिशन के मामले में भी लोगों का दिल जीत रही हैं।

    ईवी मार्केट में महिंद्रा की पकड़

    महिंद्रा XEV 9e और BE 6 की ये सफलता भारतीय ईवी मार्केट में कंपनी की मज़बूत पकड़ का सबूत है। किफ़ायती क़ीमत, लंबी रेंज और दमदार डिज़ाइन इन्हें फ़ैमिली सेग्मेंट से लेकर यूथ तक, हर तरह के ख़रीदारों के लिए एक आकर्षक पैकेज बनाते हैं।

    अनुवाद: गुलाब चौबे

    महिंद्रा BE 6 की भारत में प्राइस

    शहरऑन-रोड कीमतें
    MumbaiRs. 20.04 लाख
    BangaloreRs. 20.04 लाख
    DelhiRs. 20.07 लाख
    PuneRs. 20.04 लाख
    HyderabadRs. 20.03 लाख
    AhmedabadRs. 20.21 लाख
    ChennaiRs. 20.05 लाख
    KolkataRs. 19.87 लाख
    ChandigarhRs. 20.01 लाख

