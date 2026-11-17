परिचय
अब मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट CNG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। ठीक है, ये एक AMT या ऑटोमेटेड मैन्युअल ट्रांसमिशन है, न कि पूरा ऑटो जैसे टॉर्क कन्वर्टर, CVT या DCT। लेकिन अगर आप भीड़भाड़ वाले एरिए में रहते हैं और लंबा ट्रैवल करते हैं तो AMT, या जैसा मारुति कहती है – AGS – मैन्युअल से कहीं बेहतर है।
अब हमने इसे चलाकर देखा और अपने फर्स्ट इम्प्रेशन नीचे बताए हैं। लेकिन इसे पूरा रिव्यू मत समझिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये न्यू स्विफ्ट CNG AGS के बारे में सारी जरूरी बातें हैं। पता है, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म हो गए।
ऑटोमैटिक CNG क्यों?
मारुति CNG पर बड़ा दाँव लगा रही है। इसमें हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल उसकी बिक्री का बड़ा हिस्सा CNG कारों से आता है। मिसाल के तौर पर, विक्टोरिस की कुल बिक्री में उसके CNG वर्ज़न की हिस्सेदारी क़रीब 50 प्रतिशत है।
लेकिन बात सिर्फ़ इतनी नहीं है।
ज़्यादा दूरी तय करने वाले ग्राहक डीज़ल से दूर हो रहे हैं। ऐसे में वे कार चलाने का ख़र्च कम रखने के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। 30 लाख रुपए और उससे ज़्यादा क़ीमत वाली कारों में स्ट्रॉन्ग और प्लग-इन हाइब्रिड यह ज़रूरत पूरी करेंगे। वहीं, कम क़ीमत वाली कारों में यह ज़िम्मेदारी CNG निभाएगी।
इसका मतलब है कि CNG कारें सिर्फ़ छोटे शहरों के ग्राहकों या फ़्लीट ऑपरेटर्स तक सीमित नहीं रहेंगी। जल्द ही ये शहरों में अपनी निजी कार से ज़्यादा दूरी तय करने वालों की भी प्रमुख पसंद बनेंगी। इस बढ़ती माँग को देखते हुए मारुति का मानना है कि अच्छे फ़ीचर्स वाली ऑटोमैटिक CNG कारों की रेंज होना ज़रूरी है।
स्विफ्ट इनमें सबसे किफ़ायती विकल्प है। हालाँकि, ग्राहक बलेनो और डिज़ायर के CNG AGS वर्ज़न भी चुन सकते हैं।
क्या कुछ मिलता है?
हमने स्विफ्ट CNG AGS का टॉप-स्पेक ZXI ट्रिम चलाया। आसान शब्दों में कहें, तो इसे मौजूदा स्विफ्ट CNG ZXI का AMT गियरबॉक्स वाला वर्ज़न समझिए।
यानी बूट का ज़्यादातर हिस्सा अब भी CNG टैंक घेरे हुए है। स्पेयर वील अभी भी नहीं मिलता। इसमें अलॉय वील्स, वायरलेस फ़ोन चार्जर, ऊँचाई एडजस्ट करने की सुविधा वाली ड्राइवर सीट और ZXI CNG ट्रिम के बाक़ी सभी फ़ीचर्स मिलते हैं।
हमें विक्टोरिस की तरह इसमें भी अंडरबॉडी CNG टैंक मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब इसके स्विफ्ट की अगली जनरेशन में मिलने की ज़्यादा संभावना है। साथ ही, अगली जनरेशन की डिज़ायर और बलेनो में भी यह देखने को मिल सकता है। इन दोनों में भी फ़िलहाल अंडरबॉडी CNG टैंक नहीं मिलता, लेकिन कम से कम बलेनो में स्पेयर वील तो दिया गया है।
चलाने में कैसी है?
सच कहें, तो यह चलाने में वैसी ही है, जैसी एक AMT वाली CNG कार से उम्मीद होती है। मैंने स्विफ्ट के पेट्रोल-ओनली वर्ज़न को तो काफ़ी चलाया है, लेकिन इसके CNG वर्ज़न को उतना नहीं चलाया। फिर भी, मैंने जो CNG AGS चलाई, वह AGS वाली पेट्रोल स्विफ्ट जैसी ही लगी। इस छोटी-सी ड्राइव में मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि CNG के अतिरिक्त वज़न से कार की परफ़ॉर्मेंस पर असर पड़ रहा है।
गियरशिफ़्ट पूरी तरह स्मूद नहीं हैं, लेकिन AMT में आमतौर पर महसूस होने वाले सिर को आगे-पीछे हिलाने जैसे ज़्यादा झटके भी नहीं लगते। ऐक्सेलरेटर दबाते ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। कार सुस्त या धीमी नहीं लगती। हमने जिस व्यस्त रास्ते पर इसे चलाया, वहाँ किसी भी समय पावर की कमी महसूस नहीं हुई। हो सकता है कि पूरे लोड के साथ तेज़ चलाने पर अनुभव बदल जाए, लेकिन उस पर बात फिर कभी करेंगे।
किसे ख़रीदनी चाहिए?
अगर आपका रोज़ का सफ़र लंबा है और धीमे, बार-बार रुकने वाले ट्रैफ़िक से होकर गुज़रता है, तो AGS वाली CNG स्विफ्ट एक अच्छा विकल्प है। यही बात डिज़ायर और बलेनो पर भी लागू होती है।
शहर में धीमी रफ़्तार पर चलते समय AGS के गियरशिफ़्ट पूरी तरह स्मूद न होने की कमी ज़्यादा महसूस नहीं होती। साथ ही, CNG पर चलने वाले इस तीन-सिलेंडर इंजन में लो और मिड-रेंज में इतनी ताक़त है कि यह ट्रैफ़िक के साथ आराम से चल सके। ज़रूरत पड़ने पर ओवरटेक भी किया जा सकता है।
हालाँकि, इसकी कुल परफ़ॉर्मेंस और माइलेज के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हम आपको हमारे विस्तृत रिव्यू का इंतज़ार करने की सलाह देंगे।