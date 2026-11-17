ऑटोमैटिक CNG क्यों?

मारुति CNG पर बड़ा दाँव लगा रही है। इसमें हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल उसकी बिक्री का बड़ा हिस्सा CNG कारों से आता है। मिसाल के तौर पर, विक्टोरिस की कुल बिक्री में उसके CNG वर्ज़न की हिस्सेदारी क़रीब 50 प्रतिशत है।

लेकिन बात सिर्फ़ इतनी नहीं है।

ज़्यादा दूरी तय करने वाले ग्राहक डीज़ल से दूर हो रहे हैं। ऐसे में वे कार चलाने का ख़र्च कम रखने के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। 30 लाख रुपए और उससे ज़्यादा क़ीमत वाली कारों में स्ट्रॉन्ग और प्लग-इन हाइब्रिड यह ज़रूरत पूरी करेंगे। वहीं, कम क़ीमत वाली कारों में यह ज़िम्मेदारी CNG निभाएगी।

इसका मतलब है कि CNG कारें सिर्फ़ छोटे शहरों के ग्राहकों या फ़्लीट ऑपरेटर्स तक सीमित नहीं रहेंगी। जल्द ही ये शहरों में अपनी निजी कार से ज़्यादा दूरी तय करने वालों की भी प्रमुख पसंद बनेंगी। इस बढ़ती माँग को देखते हुए मारुति का मानना है कि अच्छे फ़ीचर्स वाली ऑटोमैटिक CNG कारों की रेंज होना ज़रूरी है।

स्विफ्ट इनमें सबसे किफ़ायती विकल्प है। हालाँकि, ग्राहक बलेनो और डिज़ायर के CNG AGS वर्ज़न भी चुन सकते हैं।