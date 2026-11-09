भारत में क्या उम्मीद करें?

ई-विटारा फ़िलहाल सुज़ुकी के गुजरात प्लांट में बनती है। इसी प्लांट में जल्द ही भारत वाला मॉडल भी बनेगा। यह अच्छी बात है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उत्पादन पहले से ही कंपनी की योजना का हिस्सा है। भारत में इसकी वेरीएंट लाइनअप थोड़ी आसान और सीमित हो सकती है, हालाँकि दोनों बैटरी पैक के विकल्प मिलने की उम्मीद है।

इसके साइज़ और बाज़ार में संभावित पोज़िशनिंग को देखते हुए, ई-विटारा का मुक़ाबला हुंडई क्रेटा EV, टाटा कर्व EV और MG विंडसर जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा। क़ीमत की भूमिका अहम होगी। स्थानीय उत्पादन और मारुति के बड़े पैमाने पर कारोबार को देखते हुए, अगर कंपनी बाज़ार में दमदार एंट्री करना चाहे, तो इसकी शुरुआती क़ीमत 18 से 22 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।

ई-विटारा अपनी हैंडलिंग, हल्के और फुर्तीले एहसास व पर्याप्त परफ़ॉर्मेंस से प्रभावित करती है। हालाँकि, कुछ कमियाँ इसकी राह मुश्किल कर सकती हैं। इसका केबिन कुछ प्रतिद्वंद्वियों जितना खुला नहीं है और बूट भी अपेक्षाकृत छोटा है। इससे परिवारों के लिए इसकी उपयोगिता सीमित हो सकती है। इसकी फ़ीचर लिस्ट भी उतनी लंबी नहीं है, जितनी अब EV सेग्मेंट के प्रतिद्वंद्वी दे रहे हैं।

इन सभी बातों को देखते हुए, ई-विटारा के लिए ग्राहकों को अपनी ओर खींचना उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ख़ासकर ऐसे बाज़ार में, जहाँ ख़रीदार जगह और फ़ीचर्स को अहमियत देते हैं। इसके बावजूद, मारुति का बड़ा नेटवर्क और बाज़ार में उसकी पहुँच ई-विटारा को अच्छी-ख़ासी बिक्री दिलाने में मदद कर सकती है।