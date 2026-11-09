परिचय
मारुति सुज़ुकी ने EV की दुनिया में कदम रखने के लिए काफ़ी समय लिया है। जहाँ ज़्यादातर भारतीय कार कंपनियों ने अपनी EV रेंज मज़बूत कर ली है, वहीं मारुति ने पिछले कुछ सालों में CNG और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया है। कंपनी ने दोनों पर अपना ज़ोर बढ़ाया है। अपनी कारों की रेंज में CNG विकल्प देने के साथ ही ग्रैंड विटारा और इनविक्टो जैसे मॉडल्स में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी दी है।
लेकिन अब यह बहुत जल्द बदलने वाला है। यहाँ आप जो कार देख रहे हैं, वह सुज़ुकी ई-विटारा है, जो ब्रैंड की पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार है। UK में इसकी बिक्री शुरू हो चुकी है। भारत के लिए कुछ बदलावों के साथ यही मॉडल अगले महीने यहाँ पेश होने वाला है। हमें UK-स्पेक वर्ज़न चलाने का मौक़ा मिला, ताकि समझ सकें कि यह कैसी है और मारुति की पहली इलेक्ट्रिक SUV से क्या उम्मीद की जा सकती है।
प्लेटफ़ॉर्म और बुनियादी जानकारी
मारुति ई-विटारा नए हार्टेक्ट-ई प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है, जिसे ख़ासतौर पर बैटरी-इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तैयार किया गया है। इसमें फ़्लैट फ़्लोर दिया गया है, जिससे केबिन की जगह का बेहतर इस्तेमाल होता है। इसके ओवरहैंग भी छोटे हैं। 2,700mm का वीलबेस इसे संतुलित और सड़क पर मज़बूती से टिकी हुई कार जैसा लुक देता है। UK में 18-इंच और 19-इंच वील्स के विकल्प मिलते हैं। भारत वाले मॉडल में छोटे अलॉय वील्स और मोटी साइडवॉल वाले टायर्स होंगे।
ई-विटारा की लंबाई 4,275mm, चौड़ाई 1,800mm और ऊँचाई 1,635mm है। यह अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में बिकने वाली हाइब्रिड विटारा से क़रीब 200mm लंबी और थोड़ी चौड़ी है। हालाँकि, भारत में बिकने वाली ग्रैंड विटारा के मुक़ाबले इसकी ऊँचाई और लंबाई कम है।
ई-विटारा में दो बैटरी विकल्प मिलते हैं: 49kWh और 61kWh। पावर आउटपुट वेरीएंट पर निर्भर करता है। 49kWh वर्ज़न 106kW पावर देता है, जबकि 61kWh वर्ज़न, जिसे हम चला रहे हैं, 128kW यानी लगभग 171bhp पावर देता है। सुज़ुकी के मुताबिक़, WLTP साइकल पर 61kWh 2WD मॉडल की ड्राइविंग रेंज 264 मील (425km) है। भारतीय टेस्ट के आँकड़े आम तौर पर कम होते हैं, लेकिन असल इस्तेमाल में 350-380km के आसपास रेंज की उम्मीद की जा सकती है।
चलाने में कैसी है?
ई-विटारा चलाने में हल्की और फुर्तीली लगती है। सड़क पर इसे अपनी पसंद की लाइन में रखना भी आसान है। इसका साइज़ अपेक्षाकृत कॉम्पैक्ट है और इलेक्ट्रिक मोटर से तुरंत टॉर्क मिलता है। इससे यह शहर में फुर्तीली लगती है और खुली सड़कों पर भी तेज़ी पकड़ने के लिए तैयार रहती है। इस साइज़ की कार के हिसाब से 61kWh वर्ज़न की इलेक्ट्रिक मोटर काफ़ी दमदार है। मध्यम रफ़्तार पर इसमें अच्छा खिंचाव मिलता है, जिससे ओवरटेक करना आसान हो जाता है।
स्टीयरिंग हल्का है और घुमाते ही कार तुरंत दिशा बदलती है। मोड़ों पर इसे चलाने में मज़ा आता है, जिसकी उम्मीद हर फ़ैमिली EV से नहीं होती।
ई-विटारा की राइड क्वॉलिटी थोड़ी कमज़ोर लगती है। UK की तेज़ रफ़्तार वाली, लेकिन ऊबड़-खाबड़ बी-रोड्स पर कार में लगातार हलचल महसूस हुई और सस्पेंशन थोड़ा सख़्त लगा। यह सख़्ती साफ़ महसूस होती है और भारत की ज़्यादा ख़राब व अलग-अलग तरह की सड़कों पर और बढ़ सकती है। डैम्पिंग को झटके बेहतर तरीक़े से सोखने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि मारुति भारत के लिए इसकी ट्यूनिंग बेहतर करेगी।
इसके बावजूद, कार का कुल संतुलन काफ़ी प्रभावित करता है। ई-विटारा स्थिर और नियंत्रण में महसूस होती है, साथ ही इसे चलाने में मज़ा आता है। कम रफ़्तार पर लगातार हलचल के बावजूद इसका चेसिस अच्छा है। हैंडलिंग भरोसा देती है और इसमें आराम व स्पोर्टी एहसास का सही मेल मिलता है।
इंटीरियर और फ़ीचर्स
अंदर बैठते ही ई-विटारा का केबिन इस्तेमाल में आसान और प्रीमियम लगता है। सुज़ुकी ने इसमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन दिया है। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बीच में 10.1-इंच की टचस्क्रीन है। इसका इंटरफ़ेस साफ़-सुथरा, मॉडर्न और समझने में आसान है। अच्छी बात यह है कि क्लाइमेट कंट्रोल के लिए अब भी फ़िज़िकल नॉब्स मिलते हैं, जिन्हें ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करना आसान है।
वेरीएंट के हिसाब से इसमें वायरलेस फ़ोन चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा, सबवूफ़र के साथ इनफ़िनिटी साउंड सिस्टम, हीटेड फ्रंट सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग वील, LED फ़ॉग लैम्प्स और सिंगल-पेन सनरूफ़ जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं। इसका सनरूफ़ यहाँ की कारों में मिलने वाले सनरूफ़ से थोड़ा बड़ा है।
सेफ़्टी फ़ीचर्स भी अच्छे हैं। इनमें अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर प्रिवेंशन, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट, ड्राइवर मॉनिटरिंग और ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन शामिल हैं। कुल मिलाकर, इसमें काफ़ी फ़ीचर्स हैं, हालाँकि हुंडई क्रेटा EV जैसी कार में अब भी इससे ज़्यादा फ़ीचर्स मिलते हैं।
केबिन में जगह
ई-विटारा कई बुनियादी मामलों में अच्छी है, लेकिन जगह और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की सहूलियत इसकी सबसे बड़ी ख़ूबियाँ नहीं हैं। कुछ प्रतिद्वंद्वियों के मुक़ाबले इसका केबिन थोड़ा तंग लगता है। उदाहरण के लिए, MG विंडसर में अंदर काफ़ी जगह है। लेगरूम, हेडरूम और केबिन की चौड़ाई, हर मामले में विंडसर ऊँचे सेग्मेंट की कार जैसी लगती है। क्रेटा EV भी, जो विंडसर जितनी बड़ी नहीं है, अपने चौड़े केबिन और खुले-खुले लेआउट की वजह से ज़्यादा जगह का एहसास देती है।
इसके मुक़ाबले ई-विटारा में लेगरूम अच्छा है, लेकिन जगह के मामले में इसकी ख़ूबियाँ लगभग यहीं तक सीमित हैं। हेडरूम काफ़ी कम है, ख़ासकर लंबे यात्रियों के लिए। सँकरे केबिन में वह खुलापन महसूस नहीं होता, जिसकी उम्मीद एक मॉडर्न EV से होती है। लंबे सफ़र को ज़्यादा आरामदायक बनाने वाला खुलेपन का एहसास यहाँ नहीं मिलता।
भारत में क्या उम्मीद करें?
ई-विटारा फ़िलहाल सुज़ुकी के गुजरात प्लांट में बनती है। इसी प्लांट में जल्द ही भारत वाला मॉडल भी बनेगा। यह अच्छी बात है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर उत्पादन पहले से ही कंपनी की योजना का हिस्सा है। भारत में इसकी वेरीएंट लाइनअप थोड़ी आसान और सीमित हो सकती है, हालाँकि दोनों बैटरी पैक के विकल्प मिलने की उम्मीद है।
इसके साइज़ और बाज़ार में संभावित पोज़िशनिंग को देखते हुए, ई-विटारा का मुक़ाबला हुंडई क्रेटा EV, टाटा कर्व EV और MG विंडसर जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा। क़ीमत की भूमिका अहम होगी। स्थानीय उत्पादन और मारुति के बड़े पैमाने पर कारोबार को देखते हुए, अगर कंपनी बाज़ार में दमदार एंट्री करना चाहे, तो इसकी शुरुआती क़ीमत 18 से 22 लाख रुपए (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।
ई-विटारा अपनी हैंडलिंग, हल्के और फुर्तीले एहसास व पर्याप्त परफ़ॉर्मेंस से प्रभावित करती है। हालाँकि, कुछ कमियाँ इसकी राह मुश्किल कर सकती हैं। इसका केबिन कुछ प्रतिद्वंद्वियों जितना खुला नहीं है और बूट भी अपेक्षाकृत छोटा है। इससे परिवारों के लिए इसकी उपयोगिता सीमित हो सकती है। इसकी फ़ीचर लिस्ट भी उतनी लंबी नहीं है, जितनी अब EV सेग्मेंट के प्रतिद्वंद्वी दे रहे हैं।
इन सभी बातों को देखते हुए, ई-विटारा के लिए ग्राहकों को अपनी ओर खींचना उम्मीद से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ख़ासकर ऐसे बाज़ार में, जहाँ ख़रीदार जगह और फ़ीचर्स को अहमियत देते हैं। इसके बावजूद, मारुति का बड़ा नेटवर्क और बाज़ार में उसकी पहुँच ई-विटारा को अच्छी-ख़ासी बिक्री दिलाने में मदद कर सकती है।