परफ़ॉर्मेंस

बेयॉन में केवल एक इंजन विकल्प मिलता है। यह हुंडई का 1.5-लीटर MPI पेट्रोल इंजन है, जो 113bhp और 144Nm जनरेट करता है। इसके साथ CVT या छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन चुन सकते हैं। इस रिव्यू के लिए हमने मैनुअल वर्ज़न चलाया है। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि भारत में CNG वाली बेयॉन जनवरी 2027 में लॉन्च होगी।

ड्राइविंग के मामले में बेयॉन अपना काम ठीक से कर देती है। इसके पावर के आँकड़े कम नहीं हैं, लेकिन आजकल कुछ टर्बो-पेट्रोल प्रतिद्वंद्वियों में मिलने वाले आँकड़ों जैसे भी नहीं हैं। इसकी रफ़्तार आराम से बढ़ती है और प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगाना आसान है। इसका मुख्य ज़ोर अच्छे माइलेज और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने पर है। तीसरे और चौथे गियर में टॉर्क का अच्छा इस्तेमाल होता है। एक जैसी रफ़्तार बनाए रखने के लिए बार-बार गियर नहीं बदलना पड़ता। दरअसल, छठे गियर की ज़रूरत 70kmph से ऊपर की रफ़्तार पर ही महसूस होती है। क्लच हल्का है और गियर आसानी से बदलते हैं। इससे भारी ट्रैफ़िक में भी मैनुअल गियरबॉक्स इस्तेमाल करना आसान रहता है। टर्बो-पेट्रोल और हाइब्रिड के इस दौर में NA पेट्रोल का अपना अलग मज़ा है, भले ही इसका प्रदर्शन थोड़ा जाना-पहचाना लगे।