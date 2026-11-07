मैं इसे क्यों ख़रीदूँ?
- फ़ीचर्स की लंबी लिस्ट
- केबिन में जगह
- चारों ओर का अच्छा नज़ारा
मैं इसे क्यों न ख़रीदूँ?
- टॉप वेरिएंट की क़ीमत बहुत ज़्यादा
- इंटीरियर के प्लास्टिक की क्वॉलिटी उम्मीद के मुताबिक़ नहीं
परिचय
हुंडई क्रेटा अब पहले से बड़ी, चौड़ी और ज़्यादा फ़ीचर्स वाली होने जा रही है। इस रिव्यू के समय से क़रीब पाँच से छह महीने बाद यह आएगी। क्रेटा के निचले वेरिएंट्स की जगह भरने के लिए कंपनी वह कार ला रही है, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसका नाम हुंडई बेयॉन है। भारत के सबसे लोकप्रिय कार सेग्मेंट में यह कंपनी की दूसरी पेशकश है और क्रेटा के साथ मौजूद रहेगी। इसमें मौजूदा क्रेटा वाला फ़ॉर्मूला छोटे आकार में अपनाया गया है। यानी बेयॉन और क्रेटा की जोड़ी छोटे और बड़े भाई जैसी होगी।
एक्सटीरियर डिज़ाइन
जैसी उम्मीद थी, इस कार की सबसे बड़ी ख़ासियत इसका एक्सटीरियर डिज़ाइन है। भारतीय कार बाज़ार में हुंडई की नई डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ आने वाली यह दूसरी गाड़ी है। सामने हुंडई के नए H-आकार वाले LED DRLs और नीचे लगे हेडलैम्प्स ध्यान खींचते हैं। साइड से देखने पर पंखुड़ियों जैसे डिज़ाइन वाले ख़ूबसूरत 17-इंच अलॉय वील्स नज़र आते हैं।
फ़्रंट और साइड डिज़ाइन में काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, लेकिन पिछला हिस्सा थोड़ा सादा लगता है। यहाँ कनेक्टेड टेल लैम्प ही लुक को कुछ आकर्षक बनाता है। पीछे चौड़ाई में बेयॉन नाम लिखा मिलता है। ऐसा डिज़ाइन अब तेज़ी से कई कंपनियाँ अपना रही हैं।
4.2 मीटर लंबाई और 2.60 मीटर वीलबेस के साथ बेयॉन, सब-कॉम्पैक्ट गाड़ियों से ऊपर की जगह भरती है। हालाँकि, अपने सेग्मेंट की कई प्रतिद्वंद्वी कारों से यह छोटी है। इसकी वजह यह है कि हुंडई इसके और FY28 में आने वाली नई जनरेशन क्रेटा के बीच कुछ अंतर रखना चाहती है।
इंटीरियर डिज़ाइन
केबिन में बैठते ही सब कुछ जाना-पहचाना लगता है। इसका केबिन भारत में बिक रही दूसरी हुंडई कारों जैसा ही दिखता है। यह बुरी बात नहीं है, क्योंकि हुंडई ने केबिन डिज़ाइन, क्वॉलिटी और बनावट पर अच्छा काम किया है। इसमें दो रंग विकल्प हैं। ब्लैक और ऑलिव का कॉम्बिनेशन स्टैंडर्ड है। वहीं, HX5 वेरिएंट से अतिरिक्त क़ीमत पर रेड हाइलाइट्स के साथ ब्लैक रंग का विकल्प मिलता है।
डैशबोर्ड पर ड्राइवर की ओर मुड़े हुए दो बड़े 12.3-इंच डिस्प्ले सबसे ज़्यादा ध्यान खींचते हैं। ये केबिन के लुक को आकर्षक बनाते हैं। हालाँकि, सीधी धूप में इनकी बैकलाइट कम पड़ती है, जिससे स्क्रीन देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेदर से लिपटा स्टीयरिंग वील भी अच्छा लगता है। इस पर चार डॉट वाला लोगो है, जिसे हुंडई अब अपनी सभी गाड़ियों में दे रही है। सामने के हिस्से में हमें पूरा AC कंसोल पसंद नहीं आया। इसका डिज़ाइन नया है, लेकिन इंटरफ़ेस और प्लास्टिक की क्वॉलिटी कम-से-कम एक सेग्मेंट नीचे की लगती है। जिन जगहों पर हाथ बार-बार लगता है, वहाँ हुंडई ने सॉफ़्ट-टच प्लास्टिक का अच्छा इस्तेमाल किया है। इससे केबिन ज़्यादा प्रीमियम महसूस होता है।
फ़ीचर्स
सीधे शब्दों में कहें तो हुंडई ने मौजूदा क्रेटा के फ़ुली-लोडेड वेरिएंट के ज़्यादातर फ़ीचर्स बेयॉन में दे दिए हैं। इनमें दो 12.3-इंच डिजिटल डिस्प्ले, एम्बिएंट लाइटिंग, रियर AC वेन्ट्स के साथ क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ़्रंट सीट्स, लेवल-2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 360-डिग्री कैमरा, बोस साउंड सिस्टम, पूरी तरह LED लाइट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट और रिक्लाइन व स्लाइड फ़ंक्शन वाली 60:40 स्प्लिट-फ़ोल्डिंग रियर सीट्स शामिल हैं।
काग़ज़ पर फ़ीचर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी है, लेकिन कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं। फ़ुल लोड पर AC को ठंडा करने में थोड़ी परेशानी होती है। 360-डिग्री कैमरे का रेज़ोल्यूशन कमज़ोर है। साथ ही, इसमें HUD, पावर्ड टेलगेट और यहाँ तक कि बाहर से फ़्यूल-फ़िलर का ढक्कन खोलने की सुविधा भी नहीं है।
केबिन में जगह
शुरुआत बेयॉन की आगे की सीट्स से करते हैं। दरवाज़े काफ़ी चौड़े खुलते हैं, जिससे अंदर बैठना आसान है। सीट्स में अच्छी पैडिंग और किनारों पर सपोर्ट मिलता है, जो आपको अपनी जगह अच्छी तरह टिकाए रखता है। आगे की सीट्स के आसपास खुलापन है और सिर व घुटनों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जगह मिलती है। हालाँकि, आगे बैठे लोगों में से कोई ज़्यादा लंबा या चौड़े शरीर वाला हो, तो दोनों के कंधों के बीच जगह कम पड़ सकती है। मैनुअल ट्रांसमिशन वाले वेरिएंट्स में यह दिक़्क़त थोड़ी ज़्यादा महसूस होती है। वहीं, टॉप वेरिएंट्स में इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, जिससे आगे बैठे दोनों लोगों के बीच थोड़ी अतिरिक्त जगह बन जाती है।
दूसरी रो असल में दो लोगों के लिए ही सही है। इसकी वजह कार की कम चौड़ाई और बड़ा रियर AC/चार्जिंग कंसोल है। यह कंसोल सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलता है। औसत क़द के दो लोगों के लिए सिर, घुटनों और कंधों के आसपास पर्याप्त जगह है। तीसरे व्यक्ति के बैठने पर बाक़ी दोनों को असहज होकर बैठना पड़ेगा। साथ ही, AC वेन्ट्स की अटपटी जगह से भी परेशानी होगी।
सामान रखने की जगह
सामान रखने के लिए चारों दरवाज़ों में 500ml के बॉटल होल्डर्स हैं। आगे बैठे दोनों लोगों के बीच और दूसरी रो के आर्मरेस्ट में दो-दो कप होल्डर्स मिलते हैं। ग्लवबॉक्स न तो गहरा है और न ही इंसुलेटेड। लेकिन नीचे की ओर झुका होने से इसमें सामान रखना और निकालना आसान है। इसके ऊपर सामान रखने के लिए एक खुली शेल्फ़ भी है।
इसमें 505 लीटर का बड़ा बूट मिलता है। बूट का ढक्कन काफ़ी ऊपर तक खुलता है, सामान रखने वाले किनारे की ऊँचाई मध्यम है और जगह चौड़ी है। इससे सामान रखना आसान होता है। पीछे की सीट्स को 60:40 के अनुपात में मोड़कर सामान के लिए काफ़ी अतिरिक्त जगह बनाई जा सकती है। बूट गहरा है, इसलिए ऊँची चीज़ों को भी सही तरह से रखने पर पीछे का नज़ारा नहीं रुकता।
इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम
इस कार का नया इंफ़ोटेन्मेंट सिस्टम हुंडई की बड़ी ख़ूबियों में से एक है। इसमें दो 12.3-इंच स्क्रीन वाला सेटअप है, जो पिछले साल वेन्यू के साथ पहली बार आया था। यह डैशबोर्ड पर बड़े टीवी जैसा दिखता है। स्क्रीन ड्राइवर की ओर मुड़ी हैं। अच्छी तरह व्यवस्थित इंटरफ़ेस और सभी फ़ंक्शन्स तक जल्दी पहुँचने की सुविधा से इन्हें इस्तेमाल करना बहुत आसान है। अच्छी बात यह है कि मुख्य फ़ंक्शन्स के बीच जाने के लिए फ़िज़िकल बटन्स भी मिलते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी रंगीन है। स्टीयरिंग वील पर बटन्स की अच्छी जगह के चलते इसे इस्तेमाल करना आसान है। इसमें काफ़ी जानकारी मिलती है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए तीन लेआउट व फ़ॉन्ट विकल्प चुने जा सकते हैं। इनमें ‘क्लासिक’ भी शामिल है, जो 2015 की पहली जनरेशन हुंडई क्रेटा की याद दिलाता है। कंपनी सॉफ़्टवेयर इंटीग्रेशन पर भी काफ़ी ज़ोर दे रही है। इसमें जनरेटिव AI फ़ंक्शन दिया गया है, जो कार के अंदर के कामों को कंट्रोल करने के साथ ड्राइविंग के दौरान आपका वॉइस असिस्टेंट भी बन सकता है।
सुरक्षा
कार के सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग्स, हिल-स्टार्ट असिस्ट, स्टेबिलिटी प्रोग्राम, EBD के साथ ABS और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स स्टैंडर्ड मिलते हैं। रियर-व्यू कैमरा और TPMS की शुरुआत HX3 वेरिएंट से होती है। वहीं, टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा पैकेज और TPMS मिलता है। यह रिव्यू लिखे जाने तक हुंडई का कहना था कि कार को फ़ाइव-स्टार BNCAP क्रैश टेस्ट रेटिंग हासिल करने के हिसाब से तैयार किया गया है। हमें उम्मीद है कि इस कैलेंडर साल के अंत तक इसे यह सर्टिफ़िकेशन मिल जाएगा।
परफ़ॉर्मेंस
बेयॉन में केवल एक इंजन विकल्प मिलता है। यह हुंडई का 1.5-लीटर MPI पेट्रोल इंजन है, जो 113bhp और 144Nm जनरेट करता है। इसके साथ CVT या छह-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन चुन सकते हैं। इस रिव्यू के लिए हमने मैनुअल वर्ज़न चलाया है। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि भारत में CNG वाली बेयॉन जनवरी 2027 में लॉन्च होगी।
ड्राइविंग के मामले में बेयॉन अपना काम ठीक से कर देती है। इसके पावर के आँकड़े कम नहीं हैं, लेकिन आजकल कुछ टर्बो-पेट्रोल प्रतिद्वंद्वियों में मिलने वाले आँकड़ों जैसे भी नहीं हैं। इसकी रफ़्तार आराम से बढ़ती है और प्रतिक्रिया का अंदाज़ा लगाना आसान है। इसका मुख्य ज़ोर अच्छे माइलेज और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने पर है। तीसरे और चौथे गियर में टॉर्क का अच्छा इस्तेमाल होता है। एक जैसी रफ़्तार बनाए रखने के लिए बार-बार गियर नहीं बदलना पड़ता। दरअसल, छठे गियर की ज़रूरत 70kmph से ऊपर की रफ़्तार पर ही महसूस होती है। क्लच हल्का है और गियर आसानी से बदलते हैं। इससे भारी ट्रैफ़िक में भी मैनुअल गियरबॉक्स इस्तेमाल करना आसान रहता है। टर्बो-पेट्रोल और हाइब्रिड के इस दौर में NA पेट्रोल का अपना अलग मज़ा है, भले ही इसका प्रदर्शन थोड़ा जाना-पहचाना लगे।
राइड और हैंडलिंग
बेयॉन की सबसे अच्छी ख़ूबियों में इसकी राइड क्वॉलिटी शामिल है। यह ज़्यादातर गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ हिस्सों को बिना ज़्यादा परेशानी के पार कर लेती है। लेकिन कार पूरी भरी हो और सड़क की कोई ख़राब जगह नज़र से चूक जाए, तो इसकी कमी महसूस होती है। फिर भी, जैसा हमने परफ़ॉर्मेंस वाले हिस्से में कहा, यह अपना काम ठीक से कर देती है। कम रफ़्तार पर 205mm के ऊँचे ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों की चिंता नहीं करनी पड़ती।
हालाँकि, तीखे किनारों वाले गड्ढों या उभारों पर सावधानी बरतना बेहतर है। ख़ासकर 17-इंच वील्स वाले टॉप वेरिएंट्स में, क्योंकि इन पर आसानी से खरोंच आ सकती है। हाइवे पर रफ़्तार बढ़ने के साथ स्टीयरिंग में अच्छा वज़न आता है। इससे तीन अंकों की हाइवे स्पीड पर भी बिना ज़्यादा परेशानी के चलाने का भरोसा मिलता है। कार के किनारे ऊँचे होने से ट्रैफ़िक के बीच यह अंदाज़ा लगाना आसान है कि गाड़ी कहाँ से निकालनी है। हुंडई ने C-पिलर्स में छोटी खिड़कियाँ दी हैं। इससे पीछे बाईं ओर बनने वाला बड़ा ब्लाइंड स्पॉट दूर हो जाता है।
NVH
इंजन रिफ़ाइंड, शांत और अच्छी तरह संतुलित है। ज़्यादातर समय इसकी आवाज़ या वाइब्रेशन ड्राइविंग में खलल नहीं डालते। केबिन का इंसुलेशन भी काफ़ी अच्छा है। सड़क और हवा का बहुत कम शोर अंदर आता है।
हमारा फ़ैसला
बेयॉन के सामने बड़ी ज़िम्मेदारी है। इसे C-सेग्मेंट के शुरुआती हिस्से में हुंडई की पकड़ बनाए रखनी है। यह उन लोगों के लिए शुरुआती विकल्प बनेगी, जो सब-कॉम्पैक्ट कारों से आगे बढ़कर कुछ बड़ा और थोड़ा ज़्यादा पावरफ़ुल चाहते हैं। साथ ही, उन्हें बड़ा बूट और चार लोगों के लिए अच्छा आराम भी चाहिए। इसे ऐसे ख़रीदारों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिनके लिए कार में फ़ीचर्स की अहमियत ज़्यादा है। ज़्यादातर मामलों में यह कार उम्मीदों पर खरी उतरती है। हालाँकि, टॉप वेरिएंट की क़ीमत थोड़ी ज़्यादा लगती है। FY28 में नई क्रेटा के लॉन्च होने के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल सकती है।
फ़ोटोग्राफ़ी: कपिल अंगाने